🔴 AUTO IN FIAMME Paura sulla SS 284, Fiat Punto distrutta dalle fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

Auto in fiamme tra gli svincoli di Santa Maria di Licodia e Biancavilla. Nessun ferito, traffico rallentato.

SANTA MARIA DI LICODIA – BIANCAVILLA – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, intorno alle ore 15:30, lungo la superstrada SS 284, dove una Fiat Punto ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Bronte, nel tratto compreso tra gli svincoli di Santa Maria di Licodia e Biancavilla.

Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla vettura, rimasta sulla carreggiata con la carrozzeria annerita e gravemente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale, per le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità.

L'episodio ha provocato rallentamenti al traffico lungo la superstrada in direzione Bronte.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'incendio dell'automobile.