PAURA SULLA SS121: UOMO CAMMINA CON BUSTE IN MANO IN DIREZIONE CATANIA

Purtroppo, non è la prima volta che accade. Nella mattinata di oggi, 20 giugno, la nostra redazione ha ricevuto una segnalazione, corredata da fotografie, da parte di un lettore che ha documentato un episodio insolito e potenzialmente pericoloso lungo la Superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Paternò e quello di Palazzolo, in direzione Catania.

Secondo quanto riportato, un uomo è stato avvistato mentre percorreva a piedi la carreggiata, con alcune buste in mano. La sua presenza sulla strada ad alto scorrimento ha suscitato forte preoccupazione tra gli automobilisti, che si sono trovati improvvisamente di fronte a una scena inaspettata e pericolosa.

Camminare su una superstrada come la SS121, dove il transito veicolare è veloce e intenso, rappresenta un grave rischio per l’incolumità del pedone stesso e per quella degli altri utenti della strada. La situazione ha inevitabilmente generato apprensione, anche per l’eventualità di incidenti.

Al momento, non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto l’uomo a intraprendere questa rischiosa camminata, né si conoscono dettagli sulla sua identità o sulle sue intenzioni. Le autorità competenti sono state presumibilmente allertate, e si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Raccomandiamo agli automobilisti massima prudenza e di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni analoghe.