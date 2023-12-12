PAURA SULLA SUPERSTRADA 121, AUTO VA A FUOCO

Un’auto inizia a emettere fumo dal vano motore, mentre è in pieno movimento poi ecco le fiamme.È successo intorno alle ore 17 di oggi , 12 dicembre 2023 sulla strada statale 121, nei pressi dello svin...

Un’auto inizia a emettere fumo dal vano motore, mentre è in pieno movimento poi ecco le fiamme.

È successo intorno alle ore 17 di oggi , 12 dicembre 2023 sulla strada statale 121, nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.

Sul posto i Vigili del Fuoco, e per fortuna il conducente si era già messo in salvo da solo.

Ha avuto la prontezza di accostarsi e uscire subito dall’abitacolo.

Il conducente era alla guida di una Fiat 500, quando si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore.

Nell’arco di pochi istanti sarebbe divampato l’incendio. L’ha capito, quindi ha immediatamente arrestato la marcia e chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco, arrivati poco dopo, hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza la zona delle operazioni.

L’autovettura è stata seriamente danneggata in tutta la parte anteriore.