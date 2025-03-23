PAURA SULL’A20 MESSINA-PALERMO: ANZIANO GUIDA CONTROMANO PER CHILOMETRI, PATENTE REVOCATA E MAXI MULTA

Ha percorso parecchi chilometri in autostrada senza accorgersi di guidare contromano.E' quanto accaduto ad un 78enne residente in provincia di Ragusa, fermato sull'autostrada A20 dagli agenti della Po...

Ha percorso parecchi chilometri in autostrada senza accorgersi di guidare contromano.

E' quanto accaduto ad un 78enne residente in provincia di Ragusa, fermato sull'autostrada A20 dagli agenti della Polizia Stradale di Messina all'altezza dell'Area di servizio di Tremestieri Ovest.

Ai poliziotti l'uomo ha detto di non ricordare come e quando aveva imboccato l'autostrada.

Ha aggiunto di essere partito dalla provincia di Ragusa per raggiungere Milano e che a causa dei chilometri percorsi e della stanchezza accumulata non si era reso conto dell'errore.

All'uomo gli agenti hanno revocato la patente di guida, alla quale hanno inoltre tolto 10 punti; gli hanno inoltre inflitto una multa salatissima ed hanno disposto il fermo amministrativo della sua auto per tre mesi.