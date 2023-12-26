PAURA SULL’ETNA: ESCURSIONISTA SCIVOLA E SI INFORTUNA

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nel primo pomeriggio di martedì 26 dicembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un uomo di 69 anni, i...

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nel primo pomeriggio di martedì 26 dicembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un uomo di 69 anni, infortunatosi nella zona di Contrada Serra La Nave, nel versante sud dell’Etna.

L’escursionista, mentre percorreva un breve e ripido sentiero in discesa sotto Piano Vetore, è scivolato a causa del terreno viscido e in pendenza, procurandosi un importante trauma alla gamba sinistra, con sospetta frattura esposta di tibia e perone.

Immobilizzato l’arto e imbarellato, l’uomo è stato trasportato dalle squadre di soccorso del CNSAS Sicilia e del SAGF della Guardia di Finanza, fino all’uscita del sentiero impervio, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione.