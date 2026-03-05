Paura sull’Etna: ragazza scivola dalla cresta della Schiena dell’Asino a quota 2500, intervento del Soccorso Alpino

Etna, ragazza si affaccia dalla cresta della “Schiena dell’Asino” e scivola in un canalone innevato.

Nella tarda mattinata di martedi, la Centrale Operativa del 118 di Catania ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (#CNSAS) per soccorrere una ragazza, di nazionalità Belga, di 28 anni, scivolata in un canalone nella parte alta della Schiena dell’Asino, sull’Etna, a quota 2500, mentre era in escursione.

Immediato l’intervento dei Tecnici del Soccorso Alpino, che si trovavano già in zona perché impegnati in attività formativa.

La donna, che indossava calzature non adatte, è stata raggiunta e messa in sicurezza per evitare che continuasse a scivolare lungo il canalone, con ben più gravi conseguenze.

Dopo le prime valutazioni sanitarie, la donna è stata recuperata sulla Schiena dell’Asino e successivamente condotta presso l’ambulanza in località Case del Vescovo, dove erano presenti militari della GdF.