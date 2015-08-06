Pauroso incidente sulla bretella che collega Corso Italia a San Marco

Un camion finisce fuori strada in bilico fino alla scarpata (FOTO VIDEO STAR)

95047.it Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente verificatosi lungo la bretella stradale che congiunge Il Corso Italia alla zona di San Marco. Un camionista di Santa Maria di Licodia mentre era alla guida del suo messo pesante si è accorto di un guasto al motore decidendo di fermarsi lungo la carreggiata: ma anche i freni hanno un guasto ed il camion comincia la sua discesa all’indietro. Per tentare di evitare un’auto che stava sopraggiungendo dalla stessa direzione, l’uomo ha cominciato a sterzare: il mezzo era ormai senza controllo, tanto da finire ben oltre il marciapiedi rialzato e terminando ad un passo dalla scarpata. Alla fine, tanta paura ma nulla di grave: sul posto, gli agenti della Polizia municipale paternese ed i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che hanno impiegato circa due ore per recuperare il mezzo.