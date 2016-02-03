"Pd, tesseramenti anomali: cerchiati in rosso anche Paternò e Bronte"

Un articolo pubblicato dall'Huffington Post accende i riflettori su una questione tutta da analizzare

95047.it “Cerchiate in rosso pure le zone del catanese, come Bronte e Paternò, dove l’assalto dei personaggi del precedente sistema è vissuto con preoccupazione anche nel mondo renziano. In più di una riunione il sindaco di Catania Enzo Bianco si è detto allarmato per quella che vede come una mutazione genetica del Pd. E ha trovato alleati, nell’opera di contrasto a Faraone, nell’assessore regionale Baldo Gucciardi e nel parlamentare Giovanni Burtone, un cattolico di sinistra stimato nel mondo renziano”.

Il virgolettato in questione è relativo ad un articolo on-line pubblicato dall’Huffington Post. Si parla di tesseramenti del Pd con quella che viene etichettata come la corsa alla tessera da parte di vecchi personaggi della politica regionale. Da parte nostra, lo riportiamo perchè si fa accenno (come avete letto sopra) anche a Paternò.

Ecco il link all'articolo: Pd Sicilia, tesseramento targato Cuffaro. In Sicilia il Pd cambia pelle. Gli uomini dell'ex governatore si iscrivono in massa con la regia di Faraone