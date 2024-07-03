"PEDALANDO SOTTO LE STELLE" A PATERNÒ

Giovedì 4 luglio, Paternò ospiterà "Pedalando sotto le stelle", una serata straordinaria dedicata al ciclismo e alla socializzazione. Questo evento, imperdibile per gli appassionati delle due ruote e...

Giovedì 4 luglio, Paternò ospiterà "Pedalando sotto le stelle", una serata straordinaria dedicata al ciclismo e alla socializzazione. Questo evento, imperdibile per gli appassionati delle due ruote e per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all'insegna del benessere e della compagnia, si preannuncia come uno dei momenti clou dell'estate paternese.

Il raduno per tutti i partecipanti è fissato alle ore 21:00 in via Mongibello, punto di partenza della manifestazione.

Da qui, il gruppo di ciclisti si dirigerà verso piazza Umberto, attraversando le vie della città in un'atmosfera magica e suggestiva.

L'evento è organizzato dall'Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, sia dal punto di vista fisico che psichico ed emotivo. La pedalata sotto le stelle è pensata non solo come un'occasione per fare sport, ma anche per favorire l'incontro e la socializzazione tra gli amanti del ciclismo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di registrazione preventiva. Questo rende l'evento accessibile e inclusivo, permettendo a chiunque di unirsi e vivere un'esperienza unica.

Alla conclusione della pedalata, prevista in piazza Umberto, tutti i partecipanti saranno accolti con gelati e medaglie come simbolo di riconoscimento e gratitudine per aver preso parte alla serata.