PEDARA: ANZIANO ESCE DI CASA E SPARISCE, RITROVATO GRAZIE AL GPS

Un intervento congiunto di ricerca da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Misericordia di Pedara è stato portato a termine questa mattina sul territorio di Pedara, a seguito di una segnalazione da parte dei familiari di un anziano cittadino del centro etneo di 84 anni che dalla serata di ieri aveva fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai familiari, si era allontanato a bordo della propria Citroen C3 di colore azzurro per non fare più ritorno a casa.

Le ricerche, già avviate la scorsa notte, sono proseguite questa mattina con il coinvolgimento di ulteriori uomini e mezzi del sistema di protezione civile.

Il ritrovamento dell’anziano signore avvenuto in zona Tarderia, è stato possibile grazie alla geolocalizzazione del cellulare dell’uomo e al sistema GPS presente nell’autovettura.

Tra i primi ad arrivare sul luogo i Carabinieri della locale stazione ed i volontari della Misericordia di Pedara accompagnati dal primo cittadino Alfio Cristaudo.

L’auto, al momento del ritrovamento, si trovava bloccata dalla neve e dal terreno dissestato dove aveva finito la propria corsa.

L’84 enne che, al momento del ritrovamento non presentava particolari malori, è stato affidato alle cure del personale medico di un’ambulanza del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.