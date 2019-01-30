PEDARA: ARRESTATO CON 7 CHILI DI ECSTASY, AVREBBE FRUTTATO UN MILIONE DI EURO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi della stazione di Pedara, hanno arrestato nella flagranza un 34enne di origini siracusane ma residente nel capoluogo etne...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi della stazione di Pedara, hanno arrestato nella flagranza un 34enne di origini siracusane ma residente nel capoluogo etneo, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La complessa attività info-investigativa svolta dagli uomini del Nucleo Operativo di Fontanarossa, supportata da numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ieri sera ha raggiunto l’epilogo sperato.

I militari, seguendo l’uomo in macchina dalla via Pacinotti nel quartiere Nesima fino a una villetta isolata ubicata in zona “Tarderia”, agro del comune di Pedara, al momento opportuno hanno potuto fare irruzione nell’immobile luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 7 Kg di ecstasy (MDMA) non raffinata, 50 grammi di cocaina, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’ecstasy sequestrata, sostanza stupefacente sintetica, dopo la lavorazione e la trasformazione in pasticche (circa 50.000), avrebbe potuto fruttare al dettaglio una cifra vicina al milione di euro.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.