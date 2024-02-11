PEDARA. AUTO CONTRO ALBERO, FERITO CONDUCENTE

Nella serata di ieri, 10 Febbraio 2024, un incidente si è verificato a Pedara, precisamente lungo il Corso Ara di Giove, la strada che collega Pedara a Nicolosi. L'incidente ha coinvolto un solo veico...

Nella serata di ieri, 10 Febbraio 2024, un incidente si è verificato a Pedara, precisamente lungo il Corso Ara di Giove, la strada che collega Pedara a Nicolosi. L'incidente ha coinvolto un solo veicolo, una Peugeot 3008, il cui conducente è rimasto ferito.

Secondo le informazioni disponibili, sembra che il sinistro sia stato causato dalle condizioni stradali rese viscidissime dalla pioggia, che ha reso l'asfalto estremamente scivoloso. Il conducente, forse a causa di questa situazione, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere violentemente contro un albero lungo il lato della strada.

Dopo l'impatto, il conducente è stato soccorso e ha ricevuto le prime cure sul posto da parte dei soccorritori intervenuti.

Successivamente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Al momento, non sono disponibili informazioni sulla prognosi del ferito.

Le autorità competenti sono intervenute immediatamente sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.