PEDARA: CONFEZIONAVANO E SPACCIAVANO DROGA NEL PROPRIO PANIFICIO, ARRESTATI

26 febbraio 2019 14:21
Pedara
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato MACCARRONE Salvatore classe ’81 e MAZZARELLA Valentina classe ’84, ambedue incensurati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Personale della Squadra Volanti, Squadra a Cavallo e Cinofili a seguito di indagini, si sono recati nel comune di Pedara per effettuare un controllo presso un panificio-pizzeria.

Dopo un’attenta perquisizione del luogo, condotta con l’ausilio del cane antidroga

“Maui”, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del bagno di servizio, ben occultato all’interno di un armadietto chiuso a chiave, un sacchetto di cellophane contenente 210 grammi di marijuana, unitamente a materiale per la suddivisione e il confezionamento della stessa e alla somma in contanti di 725,00.euro.

I due soggetti titolari dell’attività commerciale, su disposizione del PM di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, ognuno presso la propria abitazione, in attesa di convalida dinnanzi al GIP.

