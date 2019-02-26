PEDARA: CONFEZIONAVANO E SPACCIAVANO DROGA NEL PROPRIO PANIFICIO, ARRESTATI

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato MACCARRONE Salvatore classe ’81 e MAZZARELLA Valentina classe ’84, ambedue incensurati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostan...

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato MACCARRONE Salvatore classe ’81 e MAZZARELLA Valentina classe ’84, ambedue incensurati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Personale della Squadra Volanti, Squadra a Cavallo e Cinofili a seguito di indagini, si sono recati nel comune di Pedara per effettuare un controllo presso un panificio-pizzeria.

Dopo un’attenta perquisizione del luogo, condotta con l’ausilio del cane antidroga

“Maui”, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del bagno di servizio, ben occultato all’interno di un armadietto chiuso a chiave, un sacchetto di cellophane contenente 210 grammi di marijuana, unitamente a materiale per la suddivisione e il confezionamento della stessa e alla somma in contanti di 725,00.euro.

I due soggetti titolari dell’attività commerciale, su disposizione del PM di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, ognuno presso la propria abitazione, in attesa di convalida dinnanzi al GIP.