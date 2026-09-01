Pedara, donna presa a calci e scaraventata fuori dall’auto durante una lite: arrestato 52enne

Una lite, poi l’aggressione e la fuga in strada della donna, rimasta a terra. Si è concluso con l’arresto di un 52enne l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Viagrande, allertati attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 con una segnalazione di violenza nella periferia di Pedara.

Ricevuta attivazione dalla Centrale Operativa di Acireale, i Carabinieri hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato e, al loro arrivo, i Carabinieri hanno trovato la donna a terra sull’asfalto e un uomo a poca distanza. I militari hanno immediatamente bloccato quest’ultimo in sicurezza e prestato assistenza alla vittima, verificandone le condizioni.

Nel corso dei successivi accertamenti, gli operanti hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione.

Secondo quanto emerso, durante una lite scoppiata a bordo dell’auto, il 52enne avrebbe colpito la donna con un violento calcio, facendola cadere fuori dall’abitacolo.