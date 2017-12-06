PEDARA: FURTI IN SERIE, LADRO IDENTIFICATO ED ARRESTATO.

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato il 39enne Tommaso URSINO di Mascalucia, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ord...

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato il 39enne Tommaso URSINO di Mascalucia, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine al reato di furto aggravato.

Grazie alle indagini degli uomini dell’Arma si è riusciti a fare luce su di una serie di reati contro il patrimonio (razziati alcuni appartamenti e un cantiere edile) posti in essere dall’indagato tra luglio e settembre di quest’anno a Pedara. Gli investigatori, raccogliendo le numerose testimonianze delle vittime e di alcuni passanti, hanno fissato alcuni elementi chiave – tra i quali la targa di un Fiat Fiorino notato sempre in prossimità degli obiettivi da ripulire – che opportunamente riscontrati hanno fornito ai magistrati un chiaro quadro probatorio consentendo di fatto l’emissione del provvedimento restrittivo.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.