PEDARA: INCIDENTE MORTALE, SCONTRO AUTO MOTO, MUORE 17ENNE
A cura di Redazione
17 novembre 2018 12:08
Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, a Pedara, in via Alcide de Gaspari.
Il giovane era alla guida della sua motocicletta sulla quale viaggiava anche un altro ragazzo.
Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un autovettura.
Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, rendendo inutili anche i soccorsi del personale del 118.
Ferito, invece, l'amico che ha è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cannizaro di Catania.
IN AGGIORNAMENTO