PEDARA: INCIDENTE MORTALE, SCONTRO AUTO MOTO, MUORE 17ENNE

Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, a Pedara, in via Alcide de Gaspari.

Il giovane era alla guida della sua motocicletta sulla quale viaggiava anche un altro ragazzo.

Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un autovettura.

Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, rendendo inutili anche i soccorsi del personale del 118.

Ferito, invece, l'amico che ha è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cannizaro di Catania.

IN AGGIORNAMENTO