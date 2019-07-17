95047

PEDARA: INCIDENTE STRADALE, AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO

FLASHGrave incidente intorno alle ore 16 a Pedara.Per cause in via d'accertamento si sono scontrati una minicar ed una Citroen C3, quest'ultima a causa del forte impatto si è ribaltata su un fiancoSul...

17 luglio 2019 16:55
FLASH

Grave incidente intorno alle ore 16 a Pedara.

Per cause in via d'accertamento si sono scontrati una minicar ed una Citroen C3, quest'ultima a causa del forte impatto si è ribaltata su un fianco

Sul posto i Vigili del Fuoco, tempestivamente, giunti sul posto che hanno messo in sicurezza l’auto e prestato il primo soccorso al conducente

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli

Sul posto la Polizia locale che sta eseguendo i rilievi del sinistro.

