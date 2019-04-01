PEDARA: L'ALLEVATORE VENDEVA FORMAGGI E RICOTTA CONSERVATI IN PESSIMO STATO
Un allevatore di 60 anni è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Acireale, coadiuvati da personale dell’A.S.P. di Catania – dipartimento prevenzione veterinaria –, per violazione delle n...
Un allevatore di 60 anni è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Acireale, coadiuvati da personale dell’A.S.P. di Catania – dipartimento prevenzione veterinaria –, per violazione delle norme inerenti la produzione e la vendita di sostanze alimentari.
I militari hanno proceduto ad ispezionare l’azienda di proprietà dell’uomo, accertando il pessimo stato di conservazione di 400 chili di prodotti caseari (formaggi e ricotta) destinati alla vendita al pubblico.
Al titolare sono state contestate, inoltre, diverse violazioni amministrative ed elevate multe pari a 5.500 euro. Al termine delle operazioni i carabinieri hanno posto l’azienda sotto sequestro.