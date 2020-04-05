PEDARA: MARITO VIOLENTO TENTA DI STROZZARE IL FIGLIO ACCORSO IN AIUTO DELLA MADRE

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno applicato nei confronti di un 46 del posto la misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, in relazione ai reati di maltrattamenti in fami...

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno applicato nei confronti di un 46 del posto la misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

I militari avevano richiesto la richiesta d’aiuto della moglie dell’uomo, una 33enne, la quale singhiozzante li avvertiva che il marito era andato in escandescenze minacciando lei con un coltello e tentando addirittura di strozzare il figlio 17enne accorso in aiuto della madre.

Immediatamente accorsi hanno bloccato e disarmato l’uomo, che aveva ancora in mano un coltello da cucina riscontrando che il figlio, effettivamente, presentava delle escoriazioni al collo.

La donna, in evidente stato di agitazione, ha dichiarato ai militari che il marito non era nuovo a tali manifestazioni violente che poneva in essere già dal 2017, sottoponendo lei ed il figlio minore ad un continuo stato di vessazione con violenza fisica e psicologica.

L’uomo pertanto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato e condotto presso l’abitazione dei genitori in attesa dell’udienza di convalida del G.I.P..