PEDARA. NASCONDEVA LA MARIJUANA NELL’ASPIRAPOLVERE: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Pedara, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza un 44enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di una breve attività info investigativa, si sono presentati dinanzi l’abitazione dell’uomo che, alquanto sorpreso, ha fatto di tutto per evitare che gli uomini in divisa potessero entrare in casa.

Non potendosi esimere, alla fine si è convinto consentendo l’accesso ai carabinieri che, guidati dal prezioso fiuto del cane antidroga, si sono recati in cucina dove hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto di plastica contenente 30 grammi di marijuana abilmente occultato (cane permettendo) all’interno di una aspirapolvere.