PEDARA: NEGOZIO DI FIORI ALLACCIATO ABUSIVAMENTE ARRESTATO PROPRIETARIO
I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato 43enne del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Titolare di una rivendita di fiori a Pedara aveva escogitato di allacciare il contatore elettrico attestato sulla attività commerciale alla rete di pubblica illuminazione, così come accertato ieri sera dai carabinieri del locale presidio che si sono avvalsi della competenza in materia dei tecnici dell’Enel.
Il personale dell’ente erogante, al termine delle operazioni di verifica, ha provveduto a ripristinare i collegamenti originari del misuratore elettrico.