PEDARA: OLTRE A NASCONDERE UN CHILO DI “FUMO” NELLA PROPRIETÀ RUBAVANO ENERGIA ELETTRICA, ARRESTATA COPPIA

PEDARA: NASCONDONO LA DROGA IN CASA E RUBANO ENERGIA ELETTRICA, ARRESTATA COPPIA

I Carabinieri della stazione di Pedara hanno arrestato nella flagranza un 34enne e la convivente di 49 anni, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa i militari, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno fatto irruzione nella proprietà dell’uomo luogo in cui, tra l’abitazione, il giardino, la dépendance e l’autovettura in uso, il pastore tedesco Indic, col suo prezioso fiuto, ha consentito agli operanti di scovare e sequestrare: 1 Kg di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da piazzare.

Durante l’ispezione dei luoghi i Carabinieri hanno altresì accertato che il proprietario di casa aveva allacciato il contatore privato alla rete elettrica pubblica.

La donna, in attesa di giudizio, è stata rimessa in libertà mentre il convivente, cui è stato contestato anche il furto aggravato, attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.