PEDARA: Omaggio floreale dei Vigili del fuoco a S.Antonio Abate - LE FOTO
PEDARA: Omaggio floreale dei Vigili del fuoco a S.Antonio Abate
A cura di Redazione
27 maggio 2018 18:01
Ieri 26 maggio 2018 nel comune di Pedara, in occasione della celebrazione della festività di Sant'Antonio Abate, un gruppo di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, liberi dal servizio, hanno effettuato un omaggio floreale ponendo alla base della statua di S.Antonio Abate una corona di fiori, statua posta sul prospetto della chiesa parrocchiale.
I festeggiamenti sono poi proseguiti per le vie del comune etneo con il passaggio del simulacro del Santo e con la musica del corpo bandieristico "Città di Pedara".
PEDARA: Omaggio floreale dei Vigili del fuoco a S.Antonio Abate - LE FOTO