PEDARA: PAURA IERI SERA PER UN INCENDIO IN UN GARAGE

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catania é stata allertata ieri sera, intorno alle 22,00 per un incendio sviluppatosi all'interno di un garage in via Rua Sant'Antonio a Pedara.

Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è propagato dai piani bassi di una villa bifamiliare ed ha rischiato di coinvolgere l'intero edificio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania e del Distaccamento di Acireale.

Sul posto anche i Carabinieri, i sanitari del Servizio 118 e tecnici dell'azienda fornitrice del gas e della corrente elettrica.

Non si ha notizia di feriti o intossicati dal fumo.

A scopo precauzionale, gli occupanti dello stabile erano stati evacuati, già dalle prime fasi dell'incendio, su indicazione della stessa Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.