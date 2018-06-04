PEDARA: Picchiava e vessava la madre per denaro, arrestato dopo la denuncia dell’anziana

I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato un 30enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine al reati di maltrattamenti in famiglia.

L’anziana vedova (titolare di sola pensione sociale) avvilita da anni ed anni di maltrattamenti fisici e verbali, patiti per mano del figlio disoccupato ma sempre in cerca di denaro, ha chiesto aiuto ai carabinieri della locale Stazione.

I militari, acquista la denuncia, hanno ricostruito il calvario percorso dalla vittima fornendo al magistrato titolare delle indagini un quadro probatorio esaustivo che, proposto al giudice, ne ha consentito l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.