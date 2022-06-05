PEDARA. RISTORATORE ESERCITAVA SENZA PARTITA IVA E CON 5 LAVORATORI IN NERO: OLTRE 21MILA EURO DI SANZIONI

I Carabinieri della Stazione di Pedara unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, al personale dell’A.S.P. di Catania, della Polizia Municipale di Pedara e della S.I.A.E. di...

I Carabinieri della Stazione di Pedara unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, al personale dell’A.S.P. di Catania, della Polizia Municipale di Pedara e della S.I.A.E. di Acireale, sono stati impegnati in specifici controlli, finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 e 276/2003, presso numerosi esercizi commerciali.

In tale ambito, nel comune di Pedara, tra le altre, è stata controllata un’attività di ristorazione il cui gestore è risultato sprovvisto di partita iva mentre all’interno del locale è stata riscontrata la presenza di cinque lavoratori in nero tra cui due percettori di reddito di cittadinanza.

Nel corso della verifica sono emerse altre violazioni, accertate dal personale dell’ASP e della S.I.A.E., che hanno comportato contestazioni subordinate all’eventuale mancata esibizione della documentazione prevista.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 21.950 euro ed è stato altresì comminato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.