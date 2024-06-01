PEDARA. SPARA ALLA MOGLIE MA LA PISTOLA SI INCEPPA: LA SALVANO I VICINI DI CASA

Ha tentato di uccidere l'ex moglie, di 78 anni, a colpi di arma da fuoco, nella villetta di Pedara dove vivevano in locali separati, ma la pistola si è inceppata.Il pensionato, 87enne, ex dipendente d...

Il pensionato, 87enne, ex dipendente delle ferrovie originario di Caserta, però non si è arreso e ha colpito la donna alla testa con il calcio della pistola, ma l'ex moglie è riuscita a disarmarlo.

Lui non si è arreso e l'ha colpita con bastone che usava per potere camminare e poi ha tentato di strangolarla.

A bloccare l'uomo sono stati dei vicini di casa che, allertati dalle urla di dolore della donna, sono intervenuti portandola via fino all'arrivo dei Carabinieri che hanno fermato l'uomo.

Nella villetta abitano anche le figlie della coppia, che però al momento dell'aggressione non erano in casa.

La notizia del tentato omicidio, avvenuto ieri pomeriggio, e forse collegato a un antico contenzioso economico tra gli ex coniugi, è stata resa nota dal tg dell'emittente televisiva ReiTv. La dinamica è stata successivamente confermata dalla Procura di Catania.

Militari dell'Arma hanno sequestrato l'arma utilizzata dal pensionato, trovata a terra, una Berretta calibro 7,65 con il numero di matricola cancellato. La vittima è stata condotta con in ospedale ad Acireale per diverse ferite.

Rimasta vigile ha ricostruito l'accaduto ai Carabinieri che l'hanno sentita.

L'87enne è stato fermato per tentato omicidio e ricettazione di arma da fuoco e dopo essere stato interrogato in Caserma è condotto in una struttura protetta in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida del gip.