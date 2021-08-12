PEDARA. TENTA DI BEFFARE I CARABINIERI CHE TROVANO IL RESTO DELLA DROGA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Pedara, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 48enne del posto nella flagranza di reato di produzio...

La stagione estiva, con il suo riproporsi della periodica espansione abitativa nel centro pedemontano, impone ai militari della locale Stazione un’intensificazione delle attività di contrasto ai reati in materia di droga, con l’attuazione di un’attenta attività info investigativa per l’identificazione dei responsabili.

In tale contesto i militari avevano individuato l’uomo quale possibile detentore di droga e, pertanto, in mattinata si sono recati presso la sua abitazione di via Perriera per compiere una perquisizione.

Al loro arrivo l’uomo, smaltita una comprensibile “emozione” alla loro visita, ha tentato di fuorviare le loro attenzioni consegnandogli spontaneamente una dose di marijuana prelevata da un pensile della cucina, asserendo che si trattava di un uso personale e che null’altro era detenuto in casa.

Tentativo vano perché i militari, supportati anche dal cane antidroga, hanno rinvenuto proprio in quello stesso pensile un bilancino di precisione “sporco” di marijuana mentre, in più punti dell’abitazione, ulteriori 50 grammi circa di marijuana, due piante in vaso di canapa indiana dell’altezza di circa 80 centimetri, nonché, ancora, due dosi della medesima sostanza stupefacente ed il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi.