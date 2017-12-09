PEDARA: Titolare casa famiglia arrestata. Rubava l’energia elettrica pubblica

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato una donna di 49 anni del posto, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.Per porre un freno al dilagare dei furti di energia elettrica i mili...

Per porre un freno al dilagare dei furti di energia elettrica i militari, collaborati da tecnici dell’Enel, hanno sottoposto a controllo diversi esercenti della cittadina pedemontana riscontrando nella struttura, preposta all’ospitalità di persone della terza età, di cui la donna risulta titolare, il collegamento del contatore privato alla rete di pubblica illuminazione.

Il personale dell’ente erogante ha proceduto a ripristinare i collegamenti originari del misuratore elettronico.