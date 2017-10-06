PEDARA:UCCISO CON UNA FUCILATA E GETTATO IN UN TOMBINO
Il cadavere di un pensionato incensurato di 71 anni, Domenico Citelli, ucciso con un colpo di fucile alla testa è stato trovato la notte scorsa vicino la sua casa a Pedara, nel Catanese. Il corpo era...
A cura di Redazione
06 ottobre 2017 10:58
Il cadavere di un pensionato incensurato di 71 anni, Domenico Citelli, ucciso con un colpo di fucile alla testa è stato trovato la notte scorsa vicino la sua casa a Pedara, nel Catanese.
Il corpo era avvolto in un sacco legato con delle corde all'interno di un tombino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Acireale.
Gli investigatori escludono che il delitto sia maturato in ambienti della criminalità organizzata e indagano sulla sfera personale della vittima.
ANSA