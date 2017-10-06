PEDARA:UCCISO CON UNA FUCILATA E GETTATO IN UN TOMBINO, FERMATI DUE MINORENNI

Il cadavere di un pensionato incensurato di 71 anni, Domenico Citelli, ucciso con un colpo di fucile alla testa è stato trovato la notte scorsa vicino la sua casa a Pedara, nel Catanese. Il corpo era...

Il cadavere di un pensionato incensurato di 71 anni, Domenico Citelli, ucciso con un colpo di fucile alla testa è stato trovato la notte scorsa vicino la sua casa a Pedara, nel Catanese. Il corpo era avvolto in un sacco legato con delle corde all'interno di un tombino. Gli investigatori escludono che il delitto sia maturato in ambienti della criminalità organizzata e indagano sulla sfera personale della vittima.

Sono sospettati due minorenni. L'inchiesta è passata di competenza alla Procura per i minorenni, nei cui ambienti ha trovato conferma la notizia. Le indagini sono state svolte da carabinieri del comando provinciali di Catania coordinati dal Procuratore distrettuale Carmelo Zuccaro e dal sostituto Antonino Fanara. Titolari del fascicolo sono ora la procuratrice per i minorenni Caterina Ajello e il sostituto Valeria Perri.

Carabinieri del reparto scientifico sono entrati all'interno della villa dell'uomo per eseguire dei rilievi. Il luogo dove è avvenuto il delitto è una zona al confine tra i Comuni di Pedara e Nicolosi, abitata da vacanzieri o da catanesi che hanno la casa di villeggiatura. Pochi i vicini presenti, e nessuno vuole commentare. Sembra che l'uomo vivesse da solo e che era una persona molto riservata. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

(ANSA)