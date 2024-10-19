PEDONE TRAVOLTO DA UN'AUTO IN VIA SEBASTIANO CATANIA: È IN GRAVISSIME CONDIZIONI

AGGIORNAMENTOArriva un aggiornamento tragico riguardo al grave incidente avvenuto questa sera in via Sebastiano Catania a Catania. Purtroppo, le ferite riportate dal pedone, un uomo di 67 anni, si son...

AGGIORNAMENTO

Arriva un aggiornamento tragico riguardo al grave incidente avvenuto questa sera in via Sebastiano Catania a Catania. Purtroppo, le ferite riportate dal pedone, un uomo di 67 anni, si sono rivelate troppo gravi. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari giunti sul posto, l'uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni subite nell'investimento.

Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Le autorità continuano a indagare per chiarire le esatte dinamiche dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Nella serata di oggi, 19 ottobre 2024, si è verificato un gravissimo incidente in via Sebastiano Catania.

Un pedone, secondo le prime informazioni mentre stava attraversando la strada, è stato investito da un’autovettura.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Municipale, presente sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

L’impatto è stato violento e il pedone secondo informazioni in nostro possesso ha riportato ferite gravissime.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute due ambulanze del 118.

I soccorritori stanno facendo il possibile per rianimare la vittima, le cui condizioni appaiono critiche.

Le indagini sono in corso per stabilire se vi siano responsabilità da parte del conducente del veicolo o se il pedone possa aver attraversato la strada in un punto pericoloso o non regolamentato.