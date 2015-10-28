Pedone travolto da uno scooter in via Santa Caterina

Necessario l’intervento dell’elisoccorso: l’uomo è stato condotto d’urgenza al Cannizzaro di Catania

95047.it Travolto mentre percorreva via Santa Caterina. Un 58enne di Paternò è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania a bordo dell’elisoccorso dopo essere stato centrato in pieno da uno scooter guidato da un giovane. Il 58enne ha battuto violentemente la testa sull’asfalto: le sue condizioni non sarebbero gravi ma resta, tuttavia, sotto stretta osservazione medica. Sul posto, sono giunte due ambulanze: una ha condotto il conducente dello scooter all’ospedale Santissimo Salvatore per una botta riportata al piede; mentre l’altra è servita ad accompagnare il pedone all’elisoccorso che, nel frattempo, è atterrato al Falcone-Borsellino.

Ad effettuare i rilievi sul posto, i vigili urbani di Paternò.