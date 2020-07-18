PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO NELLE PROSSIME ORE: INFORMATIVA DELLA PREFETTURA DI CATANIA"
La Prefettura di Catania ha comunicato agli enti locali di un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche per il pomeriggio di oggi.
Dalle ore 15,30/16 circa, infatti, sono attese piogge molto forti che potrebbero causare non pochi disagi, specie nelle zone soggette ad accumuli pluviometrici. Per questo motivo – e per scongiurare problemi di qualunque tipo – viene raccomandato di spostarsi con prudenza nelle prossime ore.
Il Sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, ha informato la cittadinanza su Facebook. Di seguito, il testo pubblicato:
+++ ATTENZIONE +++
Ho ricevuto una informativa dalla Prefettura con la quale sono stato messo al corrente del fatto che oggi pomeriggio la situazione meteo, sul nostro territorio, potrebbe non essere delle migliori.
Raccomando a tutti la massima prudenza.
