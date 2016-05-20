Pellegrini per un giorno al Santuario della Consolazione

Le classi quarta e quinta delle scuole elementari paternesi invitate ("in pellegrinaggio") per la ricorrenza della Madonna della Consolazione. Appuntamento a martedì prossimo

95047.it Martedì mattina (24 maggio), le classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Paternò parteciperanno al primo"Pellegrinaggio dei bambini" che si terrà presso il Santuario dedicato alla Madonna della Consolazione. L'inizio del pellegrinaggio per tutti i partecipanti scatterà alle ore 9 da piazza Umberto. Da qui, i piccoli pellegrini, accompagnati dai docenti e da una pattuglia dei vigili urbani, inizieranno il pellegrinaggio a piedi verso il Santuario della Madonna della Consolazione.

Ad accoglierli ci sarà il rettore del Santuario, Don Vito Mandarano, e la comunità del Santuario dove sarà celebrato un breve momento di preghiera, allietato da canti, e sarà spiegato ai piccoli pellegrini il significato della Solennità della Madonna della Consolazione e le motivazioni storiche e religiose che legano la cittadinanza di Paternò a questa ricorrenza.