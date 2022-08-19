PENSIONATO TORNA A BARI CON 400 PILLOLE DI VIAGRA: "È USO PERSONALE", MA IL TRIBUNALE LO CONDANNA

Era tornato in Italia da Santo Domingo con quasi 400 pillole di Viagra. "Sono per uso personale", si era provato a giustificare il pensionato 61enne di Bari. Ma il tribunale del capoluogo pugliese ha...

L'episodio risale al giugno del 2018. Il pensionato era sbarcato all'aeroporto di Bari con l'ingente quantitativo di pillole illegalmente importate perché non autorizzate, nonostante avesse allegato alle scatole dei medicinali una prescrizione medica.

Il 61enne aveva dichiarato che quelle compresse erano destinate a un uso personale.

I funzionari doganali e i finanzieri sequestrarono i farmaci e la Procura ha chiesto al gip la condanna all'ammenda per la presunta contravvenzione commessa. L'indagato ha deciso di impugnare il provvedimento di condanna.