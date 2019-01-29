PENSIONI, AL VIA LE DOMANDE PER "QUOTA 100"

L'Inps ha pubblicato un messaggio sul decreto che prevede l'anticipo della pensione con la cosiddetta Quota 100 e la presentazione delle domande. Da oggi è quindi possibile presentare la domanda o tel...

L'Inps ha pubblicato un messaggio sul decreto che prevede l'anticipo della pensione con la cosiddetta Quota 100 e la presentazione delle domande. Da oggi è quindi possibile presentare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell'Istituto, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri "soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio".

L'Inps ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che "disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (la cosiddetta 'quota 100')" e che "fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026" oltre alla proroga dell'opzione donna.

COME FARE

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (il Pin rilasciato dall'Istituto, l'SPID o la Carta nazionale dei servizi) - spiega l'Istituto - può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci". La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.