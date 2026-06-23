Pensioni, arriva la nuova piattaforma INPS per i pignoramenti: ecco cosa cambia.

Nessuna modifica alle regole sui pignoramenti, ma procedure più rapide e digitali per la gestione delle pratiche da parte dei creditori.

L'INPS ha attivato una nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione dei pignoramenti sulle pensioni. La novità, annunciata attraverso il messaggio n. 2008 del 16 giugno 2026, punta a semplificare e velocizzare le procedure amministrative legate ai pignoramenti presso terzi, consentendo ai creditori autorizzati di seguire online l'intero iter delle pratiche.

La piattaforma è riservata ai soggetti giuridici che agiscono in qualità di creditori pignoratizi e permette di gestire in maniera informatizzata le informazioni e le attività connesse ai procedimenti di pignoramento delle pensioni.

È importante sottolineare che non cambia la normativa attualmente in vigore. I limiti di pignorabilità delle pensioni restano invariati e continuano a essere garantite le tutele previste dalla legge per i pensionati. La novità riguarda esclusivamente la digitalizzazione delle procedure e la gestione telematica delle pratiche da parte dell'INPS e dei soggetti coinvolti.

L'iniziativa rientra nel più ampio percorso di innovazione digitale dell'Istituto, con l'obiettivo di rendere più efficienti i servizi e ridurre i tempi di gestione delle pratiche amministrative.

Per i pensionati, quindi, nessuna nuova trattenuta automatica o modifica delle regole esistenti: cambia soltanto il modo in cui vengono gestite le procedure da parte dell'INPS e dei creditori autorizzati.