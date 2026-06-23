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Pensioni, arriva la nuova piattaforma INPS per i pignoramenti: ecco cosa cambia.

Nessuna modifica alle regole sui pignoramenti, ma procedure più rapide e digitali per la gestione delle pratiche da parte dei creditori.

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2026 13:46
Pensioni, arriva la nuova piattaforma INPS per i pignoramenti: ecco cosa cambia. -
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L'INPS ha attivato una nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione dei pignoramenti sulle pensioni. La novità, annunciata attraverso il messaggio n. 2008 del 16 giugno 2026, punta a semplificare e velocizzare le procedure amministrative legate ai pignoramenti presso terzi, consentendo ai creditori autorizzati di seguire online l'intero iter delle pratiche.

La piattaforma è riservata ai soggetti giuridici che agiscono in qualità di creditori pignoratizi e permette di gestire in maniera informatizzata le informazioni e le attività connesse ai procedimenti di pignoramento delle pensioni.

È importante sottolineare che non cambia la normativa attualmente in vigore. I limiti di pignorabilità delle pensioni restano invariati e continuano a essere garantite le tutele previste dalla legge per i pensionati. La novità riguarda esclusivamente la digitalizzazione delle procedure e la gestione telematica delle pratiche da parte dell'INPS e dei soggetti coinvolti.

L'iniziativa rientra nel più ampio percorso di innovazione digitale dell'Istituto, con l'obiettivo di rendere più efficienti i servizi e ridurre i tempi di gestione delle pratiche amministrative.

Per i pensionati, quindi, nessuna nuova trattenuta automatica o modifica delle regole esistenti: cambia soltanto il modo in cui vengono gestite le procedure da parte dell'INPS e dei creditori autorizzati.

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