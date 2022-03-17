PER 7 MESI HA DORMITO E MANGIATO GRATIS IN 35 ALBERGHI DIVERSI, ARRESTATO

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato a Milano, dopo lunghi servizi di osservazione e accertamenti in Liguria e Lombardia, un uomo di 50 anni ricercato da oltre tre anni poi...

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato a Milano, dopo lunghi servizi di osservazione e accertamenti in Liguria e Lombardia, un uomo di 50 anni ricercato da oltre tre anni poiché raggiunto da un provvedimento di cumulo pene emesso dall’ufficio esecuzione penali di Genova dovendo scontare oltre 5 anni di carcere per condanne inerenti i reati di truffa, sostituzione di persona e rapina commessi a Torino, Savona e Genova.

L’uomo era famoso per aver aver mangiato e dormito gratis in una trentina di alberghi di Albenga, Torino, Aosta, Vercelli, Savona e Genova. In circa sette mesi, ha frodato 35 alberghi per un totale di 110 notti consecutive.

L’uomo, che scriveva fingendosi un dirigente d’azienda, concordava il soggiorno di 10-15 giorni con pagamento al termine della permanenza, ma due o tre giorni prima del check-out usciva al mattino e non tornava più.

Si spostava generalmente in treno e anche qui ha collezionato decine di multe non pagate quando non riusciva a viaggiare gratis.

Nel 2015, a Genova, insieme a una donna ha somministrato una bevanda contenente un narcotico a un amico durante la sua festa di compleanno per rubargli il portafoglio contenente una discreta somma di denaro. Nel periodo di permanenza a Genova, avvalendosi di una fotocopia di una carta d’identità con i dati di un’altra persona ma con la sua foto ha truffato alcuni centri religiosi che lo ospitavano e gli davano da mangiare. Le indagini condotte dai militari della Terza Sezione del Nucleo Investigativo hanno consentito di accertare che l’uomo si era spostato da Genova a Milano ove aveva trovato ospitalità in un centro religioso dopo aver dormito in alloggi temporanei.

Al momento del controllo e del fermo, avvenuto in zona Fiera ha detto subito di essere ricercato, non ha opposto resistenza e, dopo le formalità di rito, ha seguito i carabinieri nel carcere di Bollate.