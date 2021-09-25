PER ANDARE A MESSA NON SERVE IL GREEN PASS

Il green pass per andare a messa non serve ma resta il distanziamento nei banchi, mascherine obbligatorie e igienizzazione delle mani, niente acquasanta e niente scambio della pace.Le regole andare al...

Il green pass per andare a messa non serve ma resta il distanziamento nei banchi, mascherine obbligatorie e igienizzazione delle mani, niente acquasanta e niente scambio della pace.

Le regole andare alle celebrazioni liturgiche non cambiano anche con il nuovo decreto e il super green pass.

Le attività di culto non sono mai rientrate nell'obbligo di green pass, come anche sono state libere dalla certificazione verde tutte le attività di oratorio con i ragazzi e i centri estivi organizzati dalle parrocchie.

Il green pass dallo scorso 6 agosto è richiesto però, anche nelle parrocchie, per i servizi di ristorazione svolti al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, mostre e convegni.

La Conferenza Episcopale Italiana ha dato indicazione a tutti i vescovi a sollecitare i fedeli a vaccinarsi, con un invito particolare per sacerdoti, catechisti, cantori, volontari.

"Ben oltre gli obblighi, siamo consapevoli che è in gioco il bene comune", dicono i vescovi, che fanno riferimento alle parole di Papa Francesco che ha definito la vaccinazione contro il Covid "un atto d'amore".

Scatterà dall'1 ottobre l'obbligo di Green pass per l'ingresso nello Stato della Città del Vaticano.

E' quanto prevede un'ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica. Le disposizioni si applicano ai cittadini, ai residenti nello Stato, al personale in servizio e a tutti i visitatori e fruitori di servizi.