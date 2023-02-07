PER MESI SPRUZZA DEODORANTE SPRAY SULLA SUA BAMBINA DI 16 MESI PER FARLA RICOVERARE: ARRESTATA MADRE

Per tre volte era stata portata in vari ospedali con delle gravi irritazioni sulle braccia e sul corpo.Durante l'ultimo ricovero, il quarto, in un ospedale milanese, gli agenti della Squadra mobile, a...

Durante l'ultimo ricovero, il quarto, in un ospedale milanese, gli agenti della Squadra mobile, a seguito anche dei sospetti dei medici, hanno accertato che era la madre a procurare intenzionalmente alla figlia di 16 mesi spruzzandole dello spray deodorante al borotalco in quantità tale da richiedere le cure in ospedale.

La donna, 29 anni, dopo le indagini coordinate dal Dipartimento che tutela minori e fasce deboli della Procura di Milano, è stata arrestata per maltrattamenti aggravati. La piccola è stata affidata ai Servizi sociali. Non si esclude che la donna soffra di disagi psichici da approfondire. Appartiene a una famiglia non problematica e si ipotizza che facesse ciò perché la piccola fosse ricoverata. La bimba presentava le irritazioni da alcuni mesi.

(ANSA).