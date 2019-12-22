PER NATALE ARRIVA IL PANDORO DI MOZZARELLA DI BUFALA

Pandoro nella forma, mozzarella di bufala nella sostanza. Il pandoro di mozzarella di bufala è una golosità creata per il Natale 2020 che in poco tempo ha fatto il pieno di like su Facebook, suscitand...

Pandoro nella forma, mozzarella di bufala nella sostanza. Il pandoro di mozzarella di bufala è una golosità creata per il Natale 2020 che in poco tempo ha fatto il pieno di like su Facebook, suscitando stupore e tra gli utenti, che si sono chiesti se fosse tutto vero o si trattasse di una "bufala".

La foto del pandoro di mozzarella di bufala è stata condivisa centinaia di volte da diversi utenti, ma la paternità dell'idea - e dello scatto - è di un ristorante di Ercolano, in provincia di Napoli, che propone l'originale pandoro agli ospiti che trascorrerranno il Capodanno a Casa Maryá.

Tutto vero, dunque. E chissà che non comincino a fiorire imitazioni.