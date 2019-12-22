95047

PER NATALE ARRIVA IL PANDORO DI MOZZARELLA DI BUFALA

22 dicembre 2019 13:21
Pandoro nella forma, mozzarella di bufala nella sostanza. Il pandoro di mozzarella di bufala è una golosità creata per il Natale 2020 che in poco tempo ha fatto il pieno di like su Facebook, suscitando stupore e tra gli utenti, che si sono chiesti se fosse tutto vero o si trattasse di una "bufala".

La foto del pandoro di mozzarella di bufala è stata condivisa centinaia di volte da diversi utenti, ma la paternità dell'idea - e dello scatto - è di un ristorante di Ercolano, in provincia di Napoli, che propone l'originale pandoro agli ospiti che trascorrerranno il Capodanno a Casa Maryá.

Tutto vero, dunque. E chissà che non comincino a fiorire imitazioni.

