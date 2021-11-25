PERDE CONTROLLO AUTO E FINISCE SUL GUARDRAIL, FERITO

Un incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 13:30 di oggi, 25 Novembre 2021, sulla strada provinciale 56/i, arteria che collega il comune di Belpasso con quello di Camporotondo Etneo...

Il conducente di un'auto, una Peugeot, ha perso il controllo e la vettura è andata a impattare contro il guard rail: a bordo una persona.

L'uomo, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari per tutti gli accertamenti del caso., secondo le prime informazioni no avrebbe riportato gravissime conseguenze.

Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato.