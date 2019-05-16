PERTURBAZIONE PASSATA, TORNA IL BEL TEMPO DOMANI ALLERTA "VERDE"

Da domani torna il bel tempo, l'allerta meteo è passata.A partire dalla mezzanotte, la Sicilia tonerà ad essere contrassegnato - dalla Protezione civile regionale - con codice "verde", dunque fase di...

Da domani torna il bel tempo, l'allerta meteo è passata.

A partire dalla mezzanotte, la Sicilia tonerà ad essere contrassegnato - dalla Protezione civile regionale - con codice "verde", dunque fase di "generica vigilanza", e non più con codice "giallo".

Il forte vento, piogge e temporali, nelle prossime ore, scompariranno del tutto.

LE PREVISIONI: Venerdì, 17 maggio:

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3400 m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.