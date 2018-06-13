PERUGIA: Addio al celibato con finto rapimento finisce in Questura

Era uno scherzo per festeggiare un addio al celibato ma quanto successo a Perugia ha fatto scattare l'allarme per il presunto rapimento di un uomo e così, dopo l'intervento della polizia, sei amici so...

Era uno scherzo per festeggiare un addio al celibato ma quanto successo a Perugia ha fatto scattare l'allarme per il presunto rapimento di un uomo e così, dopo l'intervento della polizia, sei amici sono stati denunciati a piede libero per procurato allarme.

L'episodio è avvenuto in via del Macello da dove un cittadino ha contattato il 113 segnalando di avere assistito a un sequestro.

Due uomini con il volto travisato - è stato riferito alla Questura - avevano infatti bloccato un passante costringendolo, tra le grida, a salire su un furgone.

La volante ha quindi bloccato il mezzo sospetto in via Pievaiola con l'ausilio di un altro equipaggio.

A bordo sono stati identificati sei italiani, trentenni e incensurati che hanno confermato alla polizia la presenza in via del Macello spiegando però che si era trattato di uno scherzo per i festeggiamenti per l'addio al celibato di un loro amico, il 'rapito'. Condotti in questura, sono stati denunciati.

