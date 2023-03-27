PESCARA, BAMBINO DI 4 ANNI UCCISO DAL TRATTORE GUIDATO DAL PADRE

Stava trascorrendo la domenica a casa della nonna paterna il bambino di quattro anni morto nel pomeriggio a Pescara dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal padre.L'abitazione teatro dell...

Stava trascorrendo la domenica a casa della nonna paterna il bambino di quattro anni morto nel pomeriggio a Pescara dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal padre.

L'abitazione teatro della tragedia, infatti, è quella in cui vive la madre dell'uomo.

Già questa mattina, riferiscono alcuni vicini, il bimbo era stato visto in giardino a giocare.

Tanti i giocattoli presenti nei pressi dell'abitazione, tra cui un tappeto elastico per saltare, un'altalena, un canestro.

La famiglia in questione, secondo le prime informazioni, vive a Montesilvano; il bambino ha una sorella più grande.

Sembra che il piccolo, quattro anni compiuti a dicembre, dopo aver giocato con l'altalena, abbia preso la bici e si sia avvicinato al trattore, venendo travolto. Il padre del bambino, rimasto in casa con investigatori e soccorritori, è stato poi accompagnato in ospedale dal 118 a causa del forte shock. Il corpo è stato spostato, mentre procedono i rilievi degli investigatori, alla presenza del medico legale. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia locale di Pescara, diretta dal comandante Danilo Palestini.

(ANSA).