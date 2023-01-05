PESTE SUINA: 11 NUOVI CASI TRA PIEMONTE E LIGURIA, 234 TOTALI
Altri nuovi 11 casi di peste suina vengono riferiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con dati aggiornati al 3 gennaio.
I positivi sono ora 234, con i dieci casi in più che risultano in Piemonte, che portano le positività totali nella regione a 155, e uno in Liguria, che porta le positività in regione a 79.
I dieci nuovi casi piemontesi sono stati riscontrati tutti in provincia di Alessandria: uno a Cartosio (in totale due da inizio emergenza), uno a Grondona (sei), due a Ovada (13), tre a Ponzone (14), due a Rocca Grimalda (11), uno a Visone (2).
Il nuovo caso ligure è stato riscontrato in provincia di Genova a Sassello (totale due da inizio emergenza).