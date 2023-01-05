95047

PESTE SUINA: 11 NUOVI CASI TRA PIEMONTE E LIGURIA, 234 TOTALI

Altri nuovi 11 casi di peste suina vengono riferiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con dati aggiornati al 3 gennaio.I positivi sono ora 234, con i die...

A cura di Redazione Redazione
05 gennaio 2023 16:27
Altri nuovi 11 casi di peste suina vengono riferiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con dati aggiornati al 3 gennaio.

I positivi sono ora 234, con i dieci casi in più che risultano in Piemonte, che portano le positività totali nella regione a 155, e uno in Liguria, che porta le positività in regione a 79.

I dieci nuovi casi piemontesi sono stati riscontrati tutti in provincia di Alessandria: uno a Cartosio (in totale due da inizio emergenza), uno a Grondona (sei), due a Ovada (13), tre a Ponzone (14), due a Rocca Grimalda (11), uno a Visone (2).

Il nuovo caso ligure è stato riscontrato in provincia di Genova a Sassello (totale due da inizio emergenza).

