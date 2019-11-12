PIANO TAVOLA: AUTO BLOCCATA NEL SOTTOPASSAGGIO ALLAGATO
A cura di Redazione
12 novembre 2019 14:20
Solo uno spavento ma nessuna conseguenza per l’automobilista rimasto bloccato in mezzo all’acqua nel sottopasso di via Rosolino Pino a Piano Tavola.
Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò l’uomo, oggi intorno alle ore 13 è stato portato in salvo rapidamente.
I pompieri hanno poi proceduto a trainare il veicolo fuori dalla zona allagata.
Il sottopasso momentaneamente rimane chiuso alla circolazione.