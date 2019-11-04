95047

PIANO TAVOLA: AUTO INTRAPPOLATA NEL SOTTOPASSO ALLAGATO. INTERVENTO DEI POMPIERI

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2019 11:41
Un' antipatica vicenda stamattina per un automobilista che  è finito semi-sommerso con la propria auto nel sottopassaggio di Piano Tavola.

L'uomo che si trovava al volante della vettura, è riuscito a uscire, mentre l'auto è rimasta nel sottopassaggio allagato. E a quel punto non c'è stato altro da fare che lanciare l' SOS per il recupero del veicolo. I soccorsi intervenuti sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò i quali hanno recuperato la vettura

