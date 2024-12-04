PIANO TAVOLA. PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE FUORI STRADA TRA LA VEGETAZIONE

Questa mattina, 4 dicembre 2024, intorno alle ore 11, un incidente stradale ha avuto luogo nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, sulla Superstrada 121, in direzione Catania. Un uomo alla guida di...

Questa mattina, 4 dicembre 2024, intorno alle ore 11, un incidente stradale ha avuto luogo nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, sulla Superstrada 121, in direzione Catania. Un uomo alla guida di una Citroën ha perso il controllo del veicolo, finendo nella vegetazione adiacente alla carreggiata.

Fortunatamente, non risultano coinvolti altri veicoli nell'incidente e il conducente, nonostante il violento impatto, è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo senza riportare gravi conseguenze.

Nel tratto interessato dall'incidente, si segnalano rallentamenti del traffico, a causa delle operazioni di soccorso e rimozione del veicolo. Le autorità locali sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

Le forze dell'ordine raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione, mantenere una velocità moderata e rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza stradale,.